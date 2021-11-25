Глазго Рейнджерс — Спарта П: смотреть онлайн трансляцию 25.11.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A Лиги Европы.

В турнирной таблице «Глазго Рейнджерс» занимает 2 место с 4 очками, «Спарта П» — 3 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «Спарта П» — «Глазго Рейнджерс» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Глазго Рейнджерс» — «Спарта П» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.70.

Календарь и таблица Лиги Европы

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