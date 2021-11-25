Флора Таллин — Партизан прямая трансляция 25.11.2021, смотреть онлайн

В 18:30 начнётся прямая трансляция матчав группе B футбольной Лиги конференций.

Последний матч между собой: «Партизан» — «Флора Таллин» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Флора Таллин»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Флора Таллин» — «Партизан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Флора Таллин» — «Партизан».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам