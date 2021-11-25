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    Флора Таллин — Партизан прямая трансляция 25.11.2021, смотреть онлайн

    Флора Таллин — Партизан: онлайн-трансляция матча начнется в 18:30

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    В 18:30 начнётся прямая трансляция матча «Флора Таллин» — «Партизан» в группе B футбольной Лиги конференций.

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    Последний матч между собой: «Партизан» — «Флора Таллин» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Флора Таллин»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Флора Таллин» — «Партизан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Флора Таллин» — «Партизан».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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