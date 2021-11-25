Динамо З — Генк прямая трансляция 25.11.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе H Лиги Европы.

В турнирной таблице «Динамо З» занимает 2 место с 6 очками, «Генк» — 3 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «Генк» — «Динамо З» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо З» — «Генк». Коэффициент ставки — 2.50.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Динамо З» — «Генк».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам