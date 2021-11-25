Брондбю — Лион: смотреть онлайн трансляцию 25.11.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A Лиги Европы.

В турнирной таблице «Брондбю» занимает 4 место с 2 очками, «Лион» — 1 место с 12 очками.

Последний матч между собой: «Лион» — «Брондбю» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брондбю» — «Лион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

Календарь и таблица Лиги Европы

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Лион»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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