Анортосис — Гент прямая трансляция 25.11.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе B футбольной Лиги конференций.

В турнирной таблице «Анортосис» занимает 4 место с 2 очками, «Гент» — 1 место с 10 очками.

Последний матч между собой: «Гент» — «Анортосис» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Анортосис» — «Гент» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.10.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Анортосис» — «Гент».

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