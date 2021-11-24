Ливерпуль — Порту: смотреть онлайн трансляцию 24.11.2021

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает 1 место с 12 очками, «Порту» — 2 место с 5 очками.
Последний матч между собой: «Порту» — «Ливерпуль» 1:5 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Порту». Коэффициент ставки — 2.15.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ливерпуль — Порту.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету