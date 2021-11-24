Ливерпуль — Порту: смотреть онлайн трансляцию 24.11.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает 1 место с 12 очками, «Порту» — 2 место с 5 очками.

Последний матч между собой: «Порту» — «Ливерпуль» 1:5 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Порту». Коэффициент ставки — 2.15.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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