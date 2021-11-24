Бешикташ — Аякс: смотреть онлайн трансляцию 24.11.2021

В турнирной таблице «Бешикташ» занимает 4 место с 0 очками, «Аякс» — 1 место с 12 очками.
Последний матч между собой: «Аякс» — «Бешикташ» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бешикташ» — «Аякс». Коэффициент ставки — 2.20.
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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Аякс»).
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