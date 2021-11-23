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    Уимблдон — Кру Александра: смотреть онлайн трансляцию 23.11.2021

    Уимблдон — Кру Александра: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Футбол Англии
    В 22:45 начнётся прямая трансляция матча «Уимблдон» — «Кру Александра» в английской Первой Лиге.

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    В турнирной таблице «Уимблдон» занимает 19 место с 17 очками, «Кру Александра» — 24 место с 12 очками.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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