Уимблдон — Кру Александра: смотреть онлайн трансляцию 23.11.2021

В турнирной таблице «Уимблдон» занимает 19 место с 17 очками, «Кру Александра» — 24 место с 12 очками.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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