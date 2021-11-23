Рединг — Шеффилд Юнайтед: смотреть онлайн трансляцию 23.11.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Рединг» занимает 13 место с 23 очками, «Шеффилд Юнайтед» — 18 место с 20 очками.

Последний матч между собой: «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент ставки — 2.03.

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