Мальмё — Зенит прямая трансляция 23.11.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе H Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Зенит» — «Мальмё» 4:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мальмё» — «Зенит» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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