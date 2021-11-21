Нью-Йорк Сити — Атланта Юнайтед: смотреть онлайн трансляцию 21.11.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав плей-офф футбольной лиги МЛС.

Последний матч между собой: «Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Сити» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Нью-Йорк Сити»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам