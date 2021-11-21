Нью-Йорк Сити — Атланта Юнайтед: смотреть онлайн трансляцию 21.11.2021

Последний матч между собой: «Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Сити» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Нью-Йорк Сити»).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.
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