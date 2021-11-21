Металлург Липецк — КамАЗ прямая трансляция 21.11.2021, смотреть онлайн

В 15:00 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

Последний матч между собой: «КамАЗ» — «Металлург Липецк» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Металлург Липецк» — «КамАЗ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

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