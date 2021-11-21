Клермон — Ницца: смотреть онлайн трансляцию 21.11.2021

В 19:00 начнётся прямая трансляция матчав Лиге 1.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Клермон»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Клермон» — «Ницца» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Клермон» — «Ницца».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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