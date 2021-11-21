Фрайбург — Айнтрахт Ф: смотреть онлайн трансляцию 21.11.2021

В 17:30 начнётся онлайн-трансляция матчав немецкой Бундеслиге.

В турнирной таблице «Фрайбург» занимает 3 место с 22 очками, «Айнтрахт Ф» — 15 место с 12 очками.

Последний матч между собой: «Айнтрахт Ф» — «Фрайбург» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фрайбург» — «Айнтрахт Ф» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Айнтрахт Ф»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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