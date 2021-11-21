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    Форталеза — Палмейрас прямая трансляция 21.11.2021, смотреть онлайн

    Форталеза — Палмейрас: онлайн-трансляция матча начнется в 01:00

    Футбол Латинская Америка
    В 01:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Форталеза» — «Палмейрас» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Палмейрас» — «Форталеза» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Форталеза — Палмейрас.

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