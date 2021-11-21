Динамо — Арсенал Тула: смотреть онлайн трансляцию 21.11.2021

В 16:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате России по футболу.

Последний матч между собой: «Динамо» — «Арсенал Тула» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Динамо»).

Календарь и таблица РПЛ

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо» — «Арсенал Тула». Коэффициент ставки — 2.32.

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