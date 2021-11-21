ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» разгромил «Лестер»«Челси» разобрал «Лестер», свернувший с верного пути
  • 00:56
    • Гол Депая принес «Барселоне» победу в первом матче Хави
  • 00:16
    • СМИ: Руководство «МЮ» не пришло к решению о будущем Сульшера
  • 22:30
    • «Ливерпуль» разгромил «Арсенал» на «Энфилде»
  • 01:48
    • Зверев победил Джоковича и сыграет с Медведевым в финале Итогового турнира АТР
  • 01:09
    • «Ренн» взял верх над «Монпелье»
    Все новости спорта

    Дерби Каунти — Борнмут: смотреть онлайн трансляцию 21.11.2021

    Дерби Каунти — Борнмут: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Борнмут
    В 15:00 начнётся прямая трансляция матча «Дерби Каунти» — «Борнмут» в английском Чемпионшипе.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Дерби Каунти» — «Борнмут» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дерби Каунти» — «Борнмут». Коэффициент ставки — 2.04.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Дерби Каунти» — «Борнмут».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Подстегнет ли «Химки» возвращение Черевченко на тренерский мостик?
  • ЦСКА — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Кто затащит «армейское дерби»?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 3.13
    •
  • Сможет ли Медведев обыграть Зверева в финале Итогового турнира ATP?
  • Зверев — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Зверев — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Дженоа — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Гранада — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры