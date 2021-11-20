Унион — Герта прямая трансляция 20.11.2021, смотреть онлайн

В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матчав немецкой Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Унион» — «Герта» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Унион» — «Герта». Коэффициент ставки — 1.93.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Герта»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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