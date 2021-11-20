Львов — Заря: смотреть онлайн трансляцию 20.11.2021

Последний матч между собой: «Заря» — «Львов» 4:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Львов» — «Заря» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.31.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Заря»).
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