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    Спорт Ресифи — Баия прямая трансляция 19.11.2021, смотреть онлайн

    Спорт Ресифи — Баия: онлайн-трансляция матча начнется в 03:00

    Футбол Латинская Америка
    В 03:00 начнётся прямая трансляция матча «Спорт Ресифи» — «Баия» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Баия» — «Спорт Ресифи» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Спорт Ресифи» — «Баия».

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