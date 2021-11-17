Олимп-Долгопрудный — Торпедо: смотреть онлайн трансляцию 17.11.2021

В 14:00 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

Последний матч между собой: «Торпедо» — «Олимп-Долгопрудный» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Олимп-Долгопрудный» — «Торпедо». Коэффициент ставки — 2.08.

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