Кубань — Алания: смотреть онлайн трансляцию 17.11.2021

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

В турнирной таблице «Кубань» занимает 18 место с 21 очком, «Алания» — 6 место с 39 очками.

Последний матч между собой: «Алания» — «Кубань» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кубань» — «Алания». Коэффициент ставки — 1.80.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Кубань — Алания.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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