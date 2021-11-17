Кубань — Алания: смотреть онлайн трансляцию 17.11.2021

В турнирной таблице «Кубань» занимает 18 место с 21 очком, «Алания» — 6 место с 39 очками.
Последний матч между собой: «Алания» — «Кубань» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кубань» — «Алания». Коэффициент ставки — 1.80.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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