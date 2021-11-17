КамАЗ — Волгарь: смотреть онлайн трансляцию 17.11.2021

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

В турнирной таблице «КамАЗ» занимает 12 место с 28 очками, «Волгарь» — 17 место с 21 очком.

Последний матч между собой: «Волгарь» — «КамАЗ» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «КамАЗ» — «Волгарь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

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