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    КамАЗ — Волгарь: смотреть онлайн трансляцию 17.11.2021

    КамАЗ — Волгарь: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

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    В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матча «КамАЗ» — «Волгарь» в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

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    В турнирной таблице «КамАЗ» занимает 12 место с 28 очками, «Волгарь» — 17 место с 21 очком.

    Последний матч между собой: «Волгарь» — «КамАЗ» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «КамАЗ» — «Волгарь» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча КамАЗ — Волгарь.

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