Аргентина — Бразилия прямая трансляция 17.11.2021, смотреть онлайн

В 02:30 начнётся прямая трансляция матчав юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу.

Последний матч между собой: «Аргентина» — «Бразилия» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аргентина» — «Бразилия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.10.

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