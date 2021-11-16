Уэльс U21 — Швейцария U21 прямая трансляция 16.11.2021, смотреть онлайн

В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уэльс U21» — «Швейцария U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.81.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Швейцария U21»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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