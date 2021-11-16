Шотландия U21 — Бельгия U21: смотреть онлайн трансляцию 16.11.2021

В 22:05 начнётся прямая трансляция матчав группе I отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шотландия U21»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шотландия U21» — «Бельгия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шотландия U21» — «Бельгия U21».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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