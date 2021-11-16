Израиль U21 — Венгрия U21 прямая трансляция 16.11.2021, смотреть онлайн

В 20:40 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Израиль U21» — «Венгрия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.60.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Израиль U21»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Израиль U21 — Венгрия U21.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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