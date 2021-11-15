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    Израиль — Фарерские острова: смотреть онлайн трансляцию 15.11.2021

    Израиль — Фарерские острова: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

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    В 22:45 начнётся прямая трансляция матча «Израиль» — «Фарерские острова» в группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года.

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    В турнирной таблице «Израиль» занимает 3 место с 13 очками, «Фарерские острова» — 5 место с 4 очками.

    Последний матч между собой: «Фарерские острова» — «Израиль» 0:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Израиль» — «Фарерские острова» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Израиль» — «Фарерские острова».

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