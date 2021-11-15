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    Флуминенсе — Палмейрас прямая трансляция 15.11.2021, смотреть онлайн

    Флуминенсе — Палмейрас: онлайн-трансляция матча начнется в 00:15

    Футбол Латинская Америка
    В 00:15 начнётся онлайн-трансляция матча «Флуминенсе» — «Палмейрас» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Палмейрас» — «Флуминенсе» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Флуминенсе» — «Палмейрас». Коэффициент ставки — 2.22.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Флуминенсе — Палмейрас.

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