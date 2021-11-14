ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дани АлвешДани Алвеш вернулся в «Барселону» для ее возвращения
  • 15:51
    • Хорватия и Россия определились со стартовыми составами
    Все новости спорта

    Сан-Паулу — Фламенго прямая трансляция 14.11.2021, смотреть онлайн

    Сан-Паулу — Фламенго: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Латинская Америка
    В 22:00 начнётся прямая трансляция матча «Сан-Паулу» — «Фламенго» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Сан-Паулу» — «Фламенго» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Фламенго»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Фламенго». Коэффициент ставки — 1.88.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сан-Паулу» — «Фламенго».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Завоюет ли сборная России в Сплите путевку на ЧМ-2022?
  • Хорватия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Кому достанется прямая путевка на ЧМ-2022?
  • Португалия — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Как для России сложится третий матч Евротура?
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хорватия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Португалия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Испания — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Армения — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры