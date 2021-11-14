Люксембург — Ирландия: смотреть онлайн трансляцию 14.11.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав группе A отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Люксембург» занимает 3 место с 9 очками, «Ирландия» — 4 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Ирландия» — «Люксембург» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Люксембург» — «Ирландия». Коэффициент ставки — 2.02.

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