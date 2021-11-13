Бельгия — Эстония: смотреть онлайн трансляцию 13.11.2021

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу.

В турнирной таблице «Бельгия» занимает 1 место с 16 очками, «Эстония» — 4 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «Эстония» — «Бельгия» 2:5 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бельгия» — «Эстония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

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