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    Балтика — Акрон прямая трансляция 13.11.2021, смотреть онлайн

    Балтика — Акрон: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

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    В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Балтика» — «Акрон» в очередном туре ФНЛ.

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    В турнирной таблице «Балтика» занимает 9 место с 30 очками, «Акрон» — 7 место с 32 очками.

    Последний матч между собой: «Акрон» — «Балтика» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Балтика» — «Акрон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.26.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Балтика — Акрон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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