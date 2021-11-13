Балтика — Акрон прямая трансляция 13.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Балтика» занимает 9 место с 30 очками, «Акрон» — 7 место с 32 очками.
Последний матч между собой: «Акрон» — «Балтика» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Балтика» — «Акрон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.26.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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