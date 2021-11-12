Россия U21 — Словакия U21 прямая трансляция 12.11.2021, смотреть онлайн

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Россия U21»).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Россия U21» — «Словакия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.
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