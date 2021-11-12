Россия U21 — Словакия U21 прямая трансляция 12.11.2021, смотреть онлайн

В 20:00 начнётся прямая трансляция матчав группе C отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Россия U21»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Россия U21» — «Словакия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Россия U21» — «Словакия U21».

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