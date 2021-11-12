ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — Кипр Результат не по игре. Сборная России разгромила Кипр, но не впечатлила футболом
  • 21:49
    • Сборная России забила шесть мячей Кипру, Ерохин оформил дубль
  • 23:33
    • Карпину не понравилась игра в первом тайме
  • 23:19
    • Рублев попал в группу к Джоковичу на Итоговом турнире ATP
  • 22:53
    • ЦСКА прервал антирекордную серию поражений
  • 22:41
    • Сборная России всухую проиграла Финляндии в матче Кубка Карьяла
    Все новости спорта

    Перу — Боливия прямая трансляция 12.11.2021, смотреть онлайн

    Перу — Боливия: онлайн-трансляция матча начнется в 05:00

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Перу Сборная Боливии Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    В 05:00 начнётся прямая трансляция матча «Перу» — «Боливия» в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Боливия» — «Перу» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Перу» — «Боливия». Коэффициент ставки — 3.00.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Перу» — «Боливия».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хорваты легко добудут три очка на Мальте
  • Мальта — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Португалия обыграет Ирландию и выйдет на первое место в группе?
  • Ирландия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Греция и Испания много не забьют?
  • Греция — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Каролина — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Россия U21 — Словакия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Италия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Томь — Велес
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Крейчикова — Мугуруса
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Плишкова — Контавейт
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — КамАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 07:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Чикаго — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры