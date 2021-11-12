Молдавия — Шотландия: смотреть онлайн трансляцию 12.11.2021

В 20:00 начнётся прямая трансляция матчав группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года.

В турнирной таблице «Молдавия» занимает 6 место с 1 очком, «Шотландия» — 2 место с 17 очками.

Последний матч между собой: «Шотландия» — «Молдавия» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Шотландия»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Молдавия» — «Шотландия». Коэффициент ставки — 1.75.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Молдавия» — «Шотландия».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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