Греция U21 — Белоруссия U21: смотреть онлайн трансляцию 12.11.2021

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе D отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч между собой: «Белоруссия U21» — «Греция U21» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Греция U21» — «Белоруссия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.46.

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