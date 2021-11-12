Германия U21 — Польша U21 прямая трансляция 12.11.2021, смотреть онлайн

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Германия U21» — «Польша U21». Коэффициент ставки — 2.30.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Германия U21»).
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