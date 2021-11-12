Азербайджан U21 — Австрия U21 прямая трансляция 12.11.2021, смотреть онлайн

В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч между собой: «Австрия U21» — «Азербайджан U21» 6:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Азербайджан U21» — «Австрия U21». Коэффициент ставки — 2.06.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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