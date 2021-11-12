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    Азербайджан U21 — Австрия U21 прямая трансляция 12.11.2021, смотреть онлайн

    Азербайджан U21 — Австрия U21: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол Евро-2023 U21
    В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Азербайджан U21» — «Австрия U21» в группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

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    Последний матч между собой: «Австрия U21» — «Азербайджан U21» 6:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Азербайджан U21» — «Австрия U21». Коэффициент ставки — 2.06.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Азербайджан U21 — Австрия U21.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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