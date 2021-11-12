Англия — Албания прямая трансляция 12.11.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе I отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Англия» занимает 1 место с 20 очками, «Албания» — 3 место с 15 очками.

Последний матч между собой: «Албания» — «Англия» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Англия» — «Албания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.04.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Англия»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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