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    Северная Македония U21 — Украина U21: смотреть онлайн трансляцию 11.11.2021

    Северная Македония U21 — Украина U21: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    Футбол Евро-2023 U21
    В 15:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Северная Македония U21» — «Украина U21» в группе H отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

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    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Северная Македония U21» — «Украина U21». Коэффициент ставки — 2.15.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Украина U21»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Северная Македония U21 — Украина U21.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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