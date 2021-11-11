Северная Македония U21 — Украина U21: смотреть онлайн трансляцию 11.11.2021

В 15:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе H отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Северная Македония U21» — «Украина U21». Коэффициент ставки — 2.15.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Украина U21»).

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