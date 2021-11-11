Ирландия — Португалия: смотреть онлайн трансляцию 11.11.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав группе A отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Ирландия» занимает 4 место с 5 очками, «Португалия» — 2 место с 16 очками.

Последний матч между собой: «Португалия» — «Ирландия» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Португалия»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ирландия» — «Португалия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.

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