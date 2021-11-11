Грузия — Швеция прямая трансляция 11.11.2021, смотреть онлайн

В 20:00 начнётся прямая трансляция матчав группе B отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года.

В турнирной таблице «Грузия» занимает 4 место с 4 очками, «Швеция» — 1 место с 15 очками.

Последний матч между собой: «Швеция» — «Грузия» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Грузия»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Грузия» — «Швеция». Коэффициент ставки — 2.10.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Грузия» — «Швеция».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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