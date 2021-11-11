Грузия — Швеция прямая трансляция 11.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Грузия» занимает 4 место с 4 очками, «Швеция» — 1 место с 15 очками.
Последний матч между собой: «Швеция» — «Грузия» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Грузия»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Грузия» — «Швеция». Коэффициент ставки — 2.10.
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