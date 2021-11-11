Греция — Испания прямая трансляция 11.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Греция» занимает 3 место с 9 очками, «Испания» — 2 место с 13 очками.
Последний матч между собой: «Испания» — «Греция» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Греция» — «Испания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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