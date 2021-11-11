Греция — Испания прямая трансляция 11.11.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года.

В турнирной таблице «Греция» занимает 3 место с 9 очками, «Испания» — 2 место с 13 очками.

Последний матч между собой: «Испания» — «Греция» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Греция» — «Испания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Греция — Испания.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам