Армения — Северная Македония: смотреть онлайн трансляцию 11.11.2021

В 20:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе J отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Армения» занимает 4 место с 12 очками, «Северная Македония» — 3 место с 12 очками.

Последний матч между собой: «Северная Македония» — «Армения» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Армения» — «Северная Македония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.85.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Армения — Северная Македония.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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