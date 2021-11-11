ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стивен ДжеррардДжеррард способен преуспеть в «Астон Вилле»
  • 13:26
    • «Астон Вилла» объявила о назначении Джеррарда на пост главного тренера
  • 13:41
    • Стало известно имя арбитра, который обслужит матч Хорватия — Россия
  • 13:08
    • Тарасова: Жаль, что у Трусовой такая тяжелая травма
  • 12:57
    • Источник: Витория покинет пост главного тренера «Спартака» до конца года
    Все новости спорта

    Англия U21 — Чехия U21: смотреть онлайн трансляцию 11.11.2021

    Англия U21 — Чехия U21: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Евро-2023 U21
    В 22:00 начнётся прямая трансляция матча «Англия U21» — «Чехия U21» в группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Англия U21»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Англия U21» — «Чехия U21». Коэффициент ставки — 2.05.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Англия U21» — «Чехия U21».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России не пропустит на «Газпром Арене»
  • Россия — Кипр. Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Сколько шайб Россия забросит в сетку финнов?
  • Россия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Хорваты легко добудут три очка на Мальте
  • Мальта — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 11 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Россия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Мальта — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ирландия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Словакия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Каролина — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Россия U21 — Словакия U21
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Италия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры