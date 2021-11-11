Англия U21 — Чехия U21: смотреть онлайн трансляцию 11.11.2021

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Англия U21»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Англия U21» — «Чехия U21». Коэффициент ставки — 2.05.

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