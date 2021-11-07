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    Лорьян — Брест: смотреть онлайн трансляцию 07.11.2021

    Лорьян — Брест: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол Лига 1 Лорьян Брест Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Лорьян» — «Брест» в чемпионате Франции по футболу.

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    Последний матч между собой: «Брест» — «Лорьян» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лорьян — Брест.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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