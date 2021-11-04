Унион — Фейеноорд: смотреть онлайн трансляцию 04.11.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E футбольной Лиги конференций.

В турнирной таблице «Унион» занимает 4 место с 3 очками, «Фейеноорд» — 1 место с 7 очками.

Последний матч между собой: «Фейеноорд» — «Унион» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Унион» — «Фейеноорд». Коэффициент ставки — 2.09.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Унион»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Унион — Фейеноорд.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.