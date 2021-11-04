Гент — Партизан прямая трансляция 04.11.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B футбольной Лиги конференций.

В турнирной таблице «Гент» занимает 1 место с 9 очками, «Партизан» — 2 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Партизан» — «Гент» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гент» — «Партизан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Гент — Партизан.

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