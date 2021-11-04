Галатасарай — Локомотив прямая трансляция 04.11.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E Лиги Европы.

В турнирной таблице «Галатасарай» занимает 1 место с 7 очками, «Локомотив» — 4 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «Локомотив» — «Галатасарай» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Галатасарай» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 2.03.

Календарь и таблица Лиги Европы

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Галатасарай»).

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